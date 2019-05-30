Владимир Драчев: "Разговоры о том, что сбор в Белокурихе неполноценен - не более чем дилетантские рассуждения"

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев подвел итоги первого подготовительного сбора национальной команды в Белокурихе.

- В Белокурихе в мае работало шесть команд, - приводит слова Драчева официальный сайт СБР. - Да, некоторые спортсмены отпущены по уважительным причинам – кто-то проходит спортивную реабилитацию в Москве, кто-то готовится к операции, а кто-то после свадьбы наполняется энергией для дальнейшей работы. В целом же, все команды здесь – и основной состав, и резервный, и юниорский – поэтому все разговоры о том, что сбор неполноценен - не более чем дилетантские рассуждения.

Напомним, в минувшем сезоне лучшим результатом среди мужчин стало второе место Александра Логинова в общем зачете Кубка мира. У женщин наивысшую позицию заняла Екатерина Юрлова-Перхт: она стала 14-й.

На чемпионате мира в шведском Эстерсунде российские биатлонисты завоевали три медали: Логинов стал вторым в спринте, Юрлова-Перхт - второй в масс-старте, а мужская команда - третьей в эстафете.

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