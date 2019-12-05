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Владимир Драчев: «Работа не проходит даром! Молодцы, девочки!»

21:44

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал выступление россиянок в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде. По итогам гонки три представительницы России вошли в двадцатку лидеров. Лариса Куклина стала пятой, Тамара Воронина — 14-й, Екатерина Юрлова-Перхт — 16-й.

«Вот и результаты улучшаются! Работа не проходит даром! Молодцы, девочки! Спасибо тренерам! Болеем всей страной!» — написал Драчев в Instagram.

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