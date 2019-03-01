Владимир Драчев: "Поршнев прилетит на чемпионат мира"

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев сообщил в своем Инстаграме, что Никита Поршнев после Универсиады присоединится к сборной России на чемпионате мира.

В комментариях к публикации Драчева об Универсиаде, которая стартует в Красноярске, один из пользователей спросил президента СБР: "Владимир Петрович, подскажите мне, пожалуйста, а почему Поршнев здесь, на Универсиаде, а не на сборе со сборной. Где справедливость?" Президент СБР ответил: "Поршнев прилетит на чемпионат мира".

В состав биатлонной сборной России на Универсиаду вошли: Александр Дедюхин, Евгений Крюков, Дмитрий Иванов, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов, Алексей Петров, Василий Томшин, Алексей Чулев, Валерия Васнецова, Тамара Воронина, Ирина Казакевич, Наталья Гербулова, Елена Чиркова, Елизавета Каплина, Екатерина Мошкова , Эмма Тимербулатова.

Соревнования пройдут с 4 по 10 марта. В программе Универсиады – индивидуальные гонки, спринты, гонки преследования, смешанная эстафета и масс-старты.

Чемпионат мира в Эстерсунде пройдет с 7 по 17 марта. Сборная России проводит сбор в Санкт-Петербурге.