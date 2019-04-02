Владимир Драчев: "По Васильевой делали и делаем больше всех. Ждем решения"

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что его организация сделала многое для того, чтобы помочь Маргарите Васильевой. 27-летняя спортсменка присутствует в расширенном списке сборной России на следующий сезон.

- Даже не хочу обсуждать тему Васильевой, потому что по ней делали и делаем больше всех. В целом ждем решения, - сказал Драчев в эфире канала "Матч ТВ". - В конце апреля будет заседание комитета IBU, который рассмотрит ее дело. Все, что необходимо, мы уже сделали давно и много раз, поэтому теперь не от нас зависит. И с президентом говорили. Но надо понимать, что этот комитет не зависит от IBU. Там есть специалисты, которые рассматривают дело, а потом уже выносят решение.

Васильева есть в списке на централизованную подготовку. Если вдруг они скажут: "Дорогая Маргарита, мы тебя прощаем до последнего предупреждения", то мы будем ее рассматривать.

Напомним, в минувшем сезоне Васильева заняла 38-е место в общем зачете Кубка мира, набрав 155 очков. Она не принимала участия в чемпионате мира в шведском Эстерсунде из-за начатого в феврале разбирательства: спортсменка пропустила три допинг-теста и может быть дисквалифицирована.

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