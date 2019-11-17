Владимир Драчев: «По решению тренерского штаба поменяли Стрельцова на Латыпова»

Президент СБР Владимир Драчев прокомментировал «Тюменской арене» состав мужской сборной России по биатлону на первый этап Кубка мира. Первый этап пройдет в шведском Эстерсунде с 30 ноября по 8 декабря.

— У мужчин на Кубок мира была названа пятерка спортсменов, которые составят компанию освобожденным от отбора тюменцам Александру Логинову и Евгению Гараничеву.

— У Антона Бабикова из Уфы тоже есть индивидуальные квота как у победителя Кубка IBU. Плюс четверо спортсменов, которые великолепно отработали на отборочных стартах. Дмитрий Малышко из Санкт-Петербурга и югорчанин Никита Поршнев выиграли по спринту каждый. Дважды четвертым стал Матвей Елисеев, который и в прошлом сезоне показывал стабильный надежный результат, вопросов к нему у нас нет. Плюс по решению тренерского штаба поменяли набравшего больше очков Кирилла Стрельцова из Московской области на башкирского биатлониста Эдуарда Латыпова. Исходили из потенциала Латыпова. А Стрельцов пока будет работать на Кубке IBU, набираться опыта. Как в прошлом сезоне делал сам Эдуард. Мы оценили нынешнюю подготовку Кирилла и пока ему для большей уверенности будет легче именно на Кубке IBU.

— Логинов в итоге на отборе не выступил...

— Никаких проблем вообще по Александру нет. Мы готовы варьировать подготовку в зависимости от его состояния. Мы на летнем чемпионате России увидели в единственном старте, который он бежал, в какой хорошей форме Логинов. Нет смысла использовать потенциал такого атлета ради контрольных стартов.