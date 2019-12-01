Владимир Драчев: «Ожидали от Елисеева больших результатов»

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев отметил, что потенциал Матвея Елисеева позволял ожидать от него отличного результата на первом этапе Кубка мира по биатлону.

26-летний Елисеев занял третье место в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

— Эта бронза — большая радость для всех нас, мы ожидали от нашего Матвея больших результатов, уже в прошлом году он проявлял свой огромный потенциал, — цитирует ТАСС Драчева. — Мы помним, как на чемпионате мира он выиграл первый этап в эстафете, это работоспособный, грамотный, умеющий думать спортсмен. Его качественная стрельба сегодня сделала большой подарок всей стране. Дай бог ему еще улучшать результаты, Матвею по силам вырасти в великого спортсмена, просто нужно работать не покладая рук.

Поздравляю и Александра Логинова с его результатом. В целом вся команда сработала хорошо — и Латыпов, и Поршнев. Есть некоторые вопросы по результатам Жени Гараничева и Димы Малышко, тут надо разобраться с причинами. Но в целом ситуация понемногу начинает выправляться.