Владимир Драчев: "Обсуждаем с Ахатовой предложение о работе в сборной России"

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что примерные составы тренерских штабов национальной команды будут утверждены на заседании правления организации 16-17 апреля.

- Мы рассматриваем приглашение тренеров, - приводит слова Драчева РИА Новости. - Мы предлагали Ларсу Бергеру поработать с командой в техническом плане, но просто сказал "спасибо" и остался дома. С Альбиной Ахатовой идет обсуждение. Оле Эйнара Бьорндалена мы и не рассматривали. Была просто встреча, где мы посмеялись над этим предложением. И на этом закончили. На правлении 16-17 апреля мы утвердим примерные составы и тренеров. Далее могут быть небольшие изменения и дополнения.

Напомним, в минувшем сезоне лучшим результатом среди мужчин стало второе место Александра Логинова в общем зачете Кубка мира. У женщин наивысшую позицию заняла Екатерина Юрлова-Перхт: она стала 14-й.

На чемпионате мира в шведском Эстерсунде российские биатлонисты завоевали три медали: Логинов стал вторым в спринте, Юрлова-Перхт - второй в масс-старте, а мужская команда - третьей в эстафете.

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