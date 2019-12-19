Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев поддержал решение наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не согласиться с санкциями к российскому спорту, которые были приняты исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

— Это объяснимое решение, я его полностью поддерживаю, потому что санкции ВАДА противоречат олимпийской хартии, — цитирует Драчева ТАСС. — Если есть частные случаи нарушения правил, то они должны быть рассмотрены, а обвинять всю команду и всю страну — некорректно, это чисто политическое решение.

Надеюсь на здравый смысл судей, которые будут в CAS рассматривать этот вопрос, на то, что они объективно оценят ситуацию в российском спорте. Не должны страдать спортсмены, которые не имеют отношения к событиям тех лет, многие из них тогда еще даже не начали профессиональную карьеру.