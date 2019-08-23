Президент СБР Владимир Драчев прокомментировал скандал с лидером мужской сборной России Александром Логиновым. Ранее стало известно, что биатлонист недоволен условиями соглашения с СБР и отказывается его подписывать.

— Есть договор, без которого нельзя работать, вот и все, — цитирует ТАСС Драчева. — Какой-то нездоровый ажиотаж вокруг всего этого, раздули скандал на ровном месте. Вскочил маленький прыщик, а такое ощущение, что начался абсцесс и требуется реанимация. Сегодня Логинов, завтра будет Иванов. Спортсмены могут меняться каждый год, но должна быть система. Пока не будет дисциплины, не будет и спорта, должен быть порядок.

Ранее Драчев заявил, что правление СБР обсудит вопрос контрактов 27 августа.