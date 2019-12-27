Владимир Драчев: «Надо общаться с тренером, какие у Бабикова перспективы»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что перспективы биатлониста Антона Бабикова, который ранее покинул расположение сборной России, поможет оценить его тренер Виктор Никитин.

— У нас есть объективные вещи, которые мы должны рассматривать, человек нормально выступал, готовился, просто взять и бросить, на мой взгляд, эта реакция немного эмоциональная, — приводит слова Драчева ТАСС. — Надо понимать, что у каждого спортсмена есть потенциал, у кого-то очень высокий, у кого-то средний, все биатлонисты способные. Надо было спокойно готовиться, работать. Надо общаться с тренером, какие у Бабикова перспективы и желание дальше работать.

Чемпион мира 2017 года в эстафете Бабиков в середине ноября не выполнил критерии отбора в основную команду страны по итогам контрольных стартов в Тюмени, однако попал в сборную на первый этап Кубка мира благодаря личной лицензии, завоеванной в прошлом сезоне. Заняв в шведском Эстерсунде 14-е место в индивидуальной гонке, Бабиков набрал больше очков, чем три других биатлониста сборной России — Эдуард Латыпов, Дмитрий Малышко и Никита Поршнев. Несмотря на это, тренерский штаб сборной России принял решение не оставлять его в основной команде на второй этап в австрийском Хохфильцене. Тренер биатлониста Виктор Никитин объяснил это тем, что личным тренером Поршнева является старший тренер сборной Сергей Белозеров, а Малышко — главный тренер команды Анатолий Хованцев.