Владимир Драчев: "На Олимпийских играх девочки передвигались, как черепахи. Сейчас они бегают"

Президент СБР Владимир Драчев в интервью "РИА-Новости" прокомментировал ситуацию с физической готовностью женской сборной России по биатлону.

– В спринте у нас бежит Евгения Павлова, которая проигрывает ходом лидеру 1 минуту 30,6 секунды.

– С чего вы взяли? Павлова по общему результату всего минуту проиграла. 1.07. Нормальный, хороший результат. Просто Женя сейчас не в той форме, чтобы бежать. У нее были болезни. Как она заболела после декабрьских этапов, так и не выкарабкалась. Возьмите прежние года, когда наши девочки еле ходили, не попадая в топ-60. Вспомните Олимпийские игры, где они передвигались, как черепахи. Сейчас они бегают, конкурируют. Мы конкурируем практически во всех гонках – что в женском спринте, что в мужском.

– Хорошо, оставим Павлову. Ирина Старых уступила в спринте ходом больше двух минут.

– Насчет Старых согласен. Она готовилась к сезону в тюменской команде, что делала и как тренировалась – мы не знаем, просто приехала на отбор и попала в команду. На первых двух этапах у нее что-то получалось, потом она начала сбавлять. Мы попытались сделать все, что можно, но у нее то спина больная, то еще какая-то болезнь.