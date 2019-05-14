Владимир Драчев: "Максимову есть что передать нынешним спортсменам сборной России"

Президент СБР Владимир Драчев рассказал, почему он остановил выбор на кандидатуре Максима Максимова в качестве помощника Анатолия Хованцева в мужской команде.

– По Максимову – он будет работать и в стрелковом плане, и в техническом. В основной женской команде у нас было три тренера – Норицын, Гурьев и Загурский. В мужской было два, поэтому и решили добавить еще одного специалиста. Порой два тренера не успевали решать все вопросы, особенно когда начались этапы Кубка мира. Приходилось пользоваться поддержкой женских тренеров. Прошедший сезон во многом был для нас просмотровым, чтобы понять, где и над чем точечно работать.

– Что вы имеете в виду под техническими моментами?

– Биатлон весь складывается из них, начиная от техники передвижения на лыжах и заканчивая обращением с оружием. Недавно выступавший спортсмен может объяснить многие моменты гораздо нагляднее.

– Максимов же не отличался быстрым и технически совершенным лыжным ходом.

– Я этого и не говорил. У нас было много тех спортсменов в биатлоне, кто хорошо бежал, но плохо стрелял. Было много и тех, у кого было наоборот. У Максимова же все было сбалансировано в этом плане. К тому же он уже пять лет работал тренером, да и карьеру завершил относительно недавно. Так что к опыту спортсмена уже успел добавить и тренерский. Ему есть что передать нынешним спортсменам сборной. Над чем нам нужно работать, так это над приглашением бывших спортсменов в тренеры. Весь мир так работает, а мы нет. Вся недавняя сборная Германии работает и в своей команде, и в других сборных. У нас же этот переход отсутствует. Нет поддержки государства, нет поддержки Союза биатлонистов России. (Андрей Шитихин)

Полностью интервью Владимира Драчева – здесь.