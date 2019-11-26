Владимир Драчев: «Любые комментарии сейчас могут пойти не на пользу российскому спорту»

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил, что его организация продолжает свою работу и ждет финального решения Всемирного антидопингового агентства по России.

— Мы от комментариев до 9-го числа, когда будет вынесено решение, повременим, — цитирует Драчева РИА «Новости». — В связи с тем, что любые комментарии сейчас могут пойти не на пользу российскому спорту. Со своей стороны могу сказать, что как федерация мы выполняем все необходимые действия, руководство работает. Команды отправлены, спорт развивается.