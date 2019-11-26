Биатлон
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Биатлон
Допинг

Владимир Драчев: «Любые комментарии сейчас могут пойти не на пользу российскому спорту»

10:20
Теги:

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил, что его организация продолжает свою работу и ждет финального решения Всемирного антидопингового агентства по России.

— Мы от комментариев до 9-го числа, когда будет вынесено решение, повременим, — цитирует Драчева РИА «Новости». — В связи с тем, что любые комментарии сейчас могут пойти не на пользу российскому спорту. Со своей стороны могу сказать, что как федерация мы выполняем все необходимые действия, руководство работает. Команды отправлены, спорт развивается.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191126/1561592268.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир