Владимир Драчев: «Любые комментарии сейчас могут пойти не на пользу российскому спорту»
10:20
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил, что его организация продолжает свою работу и ждет финального решения Всемирного антидопингового агентства по России.
— Мы от комментариев до 9-го числа, когда будет вынесено решение, повременим, — цитирует Драчева РИА «Новости». — В связи с тем, что любые комментарии сейчас могут пойти не на пользу российскому спорту. Со своей стороны могу сказать, что как федерация мы выполняем все необходимые действия, руководство работает. Команды отправлены, спорт развивается.
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