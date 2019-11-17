Владимир Драчев: «Кубок мира образует фон команды. Оценивают нас по ЧМ и ЧЕ»

Президент СБР Владимир Драчев прокомментировал процесс определения состава сборной России по биатлону на первый этап Кубка мира. Первый этап пройдет в шведском Эстерсунде с 30 ноября по 8 декабря.

— Каждый раз такие решение даются трудно, — цитирует «Тюменская арена» Драчева. — Понимаем, что имеем дело не просто с результатом и набором очков. За ними стоят определенные фигуры. Это работа и на перспективу с учетом возможностей каждого спортсмена. К отборам не все, возможно, сумели подойти в оптимальной форме. Хотя такая задача и не стояла. Наша цель — удачно выступать на Кубке планеты и замечательно — на чемпионате мира и Европе. Что касается отбора, мы старались следовать тем критериям, которые были предложены тренерским советом и рассмотрены на правлении СБР. Почти все они были выполнены. В некоторых моментах есть расхождения, но в определенной позиции мы с тренерским штабом приняли решения, которые озвучены. Считаю, что это правильно, время покажет.

— Задача перед командой на первый этап уже стоит?

— Мы их никогда не ставим. Кубок мира — образующий общий фон команды турнир. Но оценивают нас по выступлениям на чемпионатах мира и Европы.