Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию о коронавирусе у российской биатлонистки Анастасии Халиуллиной и поделился своим отношением к пандемии.

— Даже если она переболела коронавирусом — это даже лучше, чем бесконечно ждать. Потихоньку, помаленьку все им переболеем. Я очень спокойно к этому отношусь. Маску, наверное, надо надевать, чтобы одновременно все не болели. Но и надо понимать, что это обычный грипп, разновидность простудного заболевания.

Что касается нового режима самоизоляции в Москве — нужны меры, которые пойдут на пользу всему населению. Многие страны идут по нарастающей, но мне очень хочется, чтобы страдали пожилые люди. Надо спокойно к этому относиться как к легкому карантину, но раз сказали — надо выполнять. Я уже перешел на удаленку, офис СБР закрыт, но правление работает, у нас все возможности разговаривать со всеми одновременно по видеосвязи и телефону. (Дмитрий Кузнецов)