Президент СБР Владимир Драчев прокомментировал невключение Екатерины Глазыриной в состав сборной России на следующий сезон. В феврале спортсменка вернулась в биатлон после двухлетней дисквалификации. На чемпионате России она выиграла спринт и стала второй в женской эстафете.

- Глазырина – большой молодец, она подключилась к работе, но тренерский штаб принял такое решение. Да, она выиграла спринтерскую гонку на чемпионате России, но это была только одна гонка. Пока к ней остаются вопросы, посмотрим, что будет дальше, - цитирует "РИА Новости" Драчева.

Одним из обязательных пунктов для выступления на международной арене для Глазыриной является возвращение призовых Международному союзу биатлонисту (IBU). Как признавалась сама спортсменка, ее долг составляет около 31 тысячи евро, и у нее нет возможности вернуть эти средства.