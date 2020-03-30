Владимир Драчев: «Халиуллиной о коронавирусе сказал кто-то в больнице. Результатов анализов пока нет»

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев в разговоре «СЭ» уточнил ситуацию с чемпионкой мира среди юниоров Анастасией Халиуллиной, которая находится в стационаре в Саратове с подозрением на коронавирус. Ранее сообщалось, что второй тест дал положительный результат.

— Официальные результаты еще не пришли, они будут вечером. То, что изначально появилась информации о подтвержденном коронавирусе — это кто-то ей вчера в больнице это сказал. Сегодня врач пришел, что результатов пока нет. У ее мамы, Екатерины Халиуллиной, тоже пока нет результатов второго теста. Но они изолированы, все ждем точной информации, после которой можно делать выводы. (Дмитрий Кузнецов)

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