Владимир Драчев: "Готовим замену для Старых"

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев подвел итоги​ чемпионата Европы в Минске и рассказал о заявке национальной команды на чемпионат мира в австрийском Эстерсунде в интервью на Youtube-канале "Штрафные 150".

– Рассматриваем Антона Бабикова для состава сборной России на ЧМ. Также размышялем о кандидатуре Поршнева Никиты. Подумаем уместно ли будет отправлять его на Универсиаду, когда он в такой неплохой спортивной форме находится. Старых подвела травма. К сожалению, эта болезнь беспокоит ее несколько день. В Тюмени решит свои проблемы с мануальщиком. Готовим замену ей. Юрлова, Миронова, Павлова – точно едут на ЧМ. Кайшеву, Васильеву еще посмотрим. В целом, Морозова будет готовиться. Протестируем ее. Возможно, что всю квоту на 8 человек для девочек и возьмем, – сказал Драчев.

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