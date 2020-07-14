Владимир Драчев готов войти в попечительский совет СБР

Депутат Госдумы, экс-президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев в интервью «СЭ» признался, что не следил за отчетно-выборной конференцией. Драчев оставил свой пост за ден до выборов нового главы СБР. Единственным кандидатом на должность был Виктор Майгуров, за которого проголосовали единогласно.

— Как оцените для себя два года во главе российского биатлона?

— Пока рано делать какие-то выводы. Надо всё хорошенько обдумать.

— Расстроились, что в новое правление не вошли ваши соратники, олимпийские чемпионы — Сергей Чепиков и Сергей Тарасов?

— Если честно, то я даже не смотрел, кто вошел в состав нового правления, а кто нет. Будет время посмотрю.

— У вас действительно завал дел в Госдуме?

— Да, много работы по новым законопроектам. Плюс сейчас остро стоит тема экологии в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске. Смотрим, как усилить позицию и обязать всех к выполнению самых простых экологических норм. Так что целый день мотаюсь с одного места на другое.

Конечно, душой и телом в биатлоне, но сейчас не разорваться.

— Если глава попечительского совета СБР Владимир Якушев предложит вам войти в новый орган, то примете предложение?

— Если пригласят, то обязательно пойду. Всегда могу помочь советом или какими-то действиями. (Тимур Ганеев)

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