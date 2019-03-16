Владимир Драчев: "Гараничев отказался от эстафеты еще перед "индивидуалкой"

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что Евгений Гараничев сам отказался бежать эстафету, передает из Эстерсунда спецкор "СЭ" Владимир Иванов.

– Евгений подошел к тренерам после индивидуальной гонки и сообщил, что бежать эстафету не хочет, – сказал Драчев. – Он хочет сконцентрироваться на масс-старте. На следующий день Гараничева переспросили по этому поводу еще раз, но он остался при своем мнении.​

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