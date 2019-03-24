15:31 | Биатлон

Владимир Драчев: "Гараничев лишил команду возможности бороться за золото ЧМ в эстафете"

4
Обсудить

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что считает неправильным поступок Евгения Гараничева отказаться от участия в мужской эстафете на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Его заменил Никита Поршнев, а команда завоевала бронзу. 

- Не назвал бы этот отказ подвигом, - сказал Драчев в эфире канала "Матч ТВ". - Надо разобраться, насколько Гараничев был откровенен сам с собой. Считаю, что он неправильно отказался. Он лишил команду шанса бороться за золото.

Гараничев занимает 15-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 500 очков. 

Все о биатлоне - здесь

Опрос

Как вы оцените выступление сборной России по биатлону на ЧМ-2019?
Обсудить
голосовать
4
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ