Владимир Драчев: "Гараничев лишил команду возможности бороться за золото ЧМ в эстафете"

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что считает неправильным поступок Евгения Гараничева отказаться от участия в мужской эстафете на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Его заменил Никита Поршнев, а команда завоевала бронзу.

- Не назвал бы этот отказ подвигом, - сказал Драчев в эфире канала "Матч ТВ". - Надо разобраться, насколько Гараничев был откровенен сам с собой. Считаю, что он неправильно отказался. Он лишил команду шанса бороться за золото.

Гараничев занимает 15-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 500 очков.

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