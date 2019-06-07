Владимир Драчев: "Гараничев контракт видел, но мы не видели Гараничева"

Президент СБР Владимир Драчев прокомментировал ситуацию с бронзовым призером Олимпиады-2014 Евгением Гараничевым. Ранее исполнительный директор СБР Сергей Голиков заявил, что биатлонист не подписал контракт с организацией.

– Еще впереди все, он только на сборы должен приехать, – цитирует "Спорт день за днем" Драчева. – Кто был на сборах, те подписали, а те кто не был, а были в Москве, те не успели подписать. Информация в новостных изданиях, говорит об обратном. Все договора им отданы. Гараничев контракт видел, но мы не видели Гараничева. Если Гараничев в Чайковский приедет, то там и будем разговаривать. Первые сборы он пропускал. Время есть, здесь же нет никаких ограничений по времени. Идет обычная работа.

– Как можете прокомментировать ситуацию, что Гараничев не хочет подписывать контракт?

– Никак не хочу комментировать. То что он хочет или не хочет подписывать... Когда его увижу лично, тогда и будем разговаривать.