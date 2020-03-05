Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал информацию о том, что четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов сообщил представителям IBU о том, что наш тренер Александр Касперович находился на чемпионате мира с чужой аккредитацией.

— Мы получили из итальянской полиции пакет документов, — сказал Драчев. — Письмо, которое было опубликовано, это его маленькая часть. Ничего конкретного по содержанию документов пока сказать не могу, остаются много неясностей. Будем разбираться.

— Сейчас у вас есть какие-то претензии лично к Александру Тихонову?

— Говорить о чем-то личном здесь неправильно. Скорее стоит судить со стороны. Если он предпринимал такие действия, то зачем? Судя по той информации, которая у нас сейчас есть, мы видим, что он фигурирует в этих делах, вот и все. То же самое и Дмитрий Васильев.

— Вы знали изначально, что Васильев на средства своей региональной федерации отправил Касперовича на чемпионат мира?

— Там много о чем можно поговорить. Давайте пока подождем.

— Вы видите перспективу, что дело против Логинова и Касперовича в ближайшее время будет закрыто?

— Мы очень на это надеемся. Но пока у нас есть только общая информация от адвокатов. Будем подключаться к работе, будем разбираться. Кто и как принимал участие, в том числе и выше перечисленные фамилии. (Наталья Марьянчик)