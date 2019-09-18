Владимир Драчев: «Дисквалификация Васильевой максимально невыгодна СБР»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал 18-месячную дисквалификацию Маргариты Васильевой. Спортсменка наказана за нарушение антидопинговых правил в части предоставления информации о своем местонахождении.

— Могу подтвердить, что мы получили официальный документ по решению о дисквалификации Васильевой. Если коротко, в нем четыре пункта, — цитирует РИА Новости Драчева. — Васильева признана виновной в нарушениях требований, касающихся местонахождения спортсменки. Налагаемый срок дисквалификации 2 года, но, принимая во внимание степень вины спортсменки, он сокращен до 18 месяцев, начиная с 4 февраля 2019 года. Все результаты Васильевой, начиная с 4 февраля 2019 года до даты принятия настоящего решения аннулируются, со всеми вытекающими последствиями, включая снятие очков и изъятие медалей. Все дальнейшие просьбы спортсменки по пересмотру дела отклоняются. Документ подписан председателем антидопинговой комиссии IBU Кристофером Веддером.

Это решение максимально невыгодно для СБР, потому что за ним последует пересчет очков, набранных сборной России. Хочу подчеркнуть правильность решения не выставлять Маргариту Васильеву на прошедший чемпионат мира в Эстерсунде, мы понимали, что это может быть чревато последствиями при определенных условиях.