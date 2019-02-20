Владимир Драчев: "Будем отбирать команду для чемпионата мира через гонки ЧЕ"

Глава СБР Владимир Драчев заявил, что через гонки чемпионата Европы, который проходит в Минске, будет отбираться команда на чемпионат мира. Он также добавил, что задача попасть на пьедестал является выполнимой.

- Старт на чемпионате Европы для наших ребят является важным этапом, - сказал Драчев в эфире канала "Матч ТВ". - Здесь у нас бежит почти весь основной состав. Через эти старты му будем отбирать команду на чемпионат мира в Швеции. Возможно, будем делать корректировки после Кубка IBU. Там мы тоже будем изучать спортсменов и смотреть, как они готовы. Задача попадать на пьедестал является достаточно непростой, но выполнимой.

Чемпионат мира пройдет с 7 по 17 марта в шведском Эстерсунде.

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