Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци впервые в карьере выиграла малый Хрустальный глобус в зачете индивидуальных гонок. 24-летняя спортсменка заняла второе место в данной дисциплине на чемпионате мира в шведском Эстерсунде и набрала 140 очков.

A special day for @lisa_vittozzi: she doesn't just win her first individual medal at a World Championships -- she also wins the Individual Globe! #2019Ostersund 🇮🇹🤗



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Второе место заняла словачка Паулина Фиалкова (111), третье - чешка Маркета Давидова (102). Лучшей из россиянок стала Ирина Старых - она расположилась на 38-й строчке (29).

Индивидуальная гонка (ж)

1 (2). Лиза Виттоцци (Италия) - 140 (+54)

2 (3). Паулина Фиалкова (Словакия) - 111 (+40)

3 (1). Маркета Давидова (Чехия) - 102 (0)

4 (20). Ханна Эберг (Швеция) - 94 (+60)

5 (8). Лиза Тереза Хаузер (Австрия) - 94 (+36)

6 (9). Доротея Вирер (Италия) - 89 (+34)...

38 (27). Ирина Старых (Россия) - 29 (0)

39 (28). Валерия Васнецова (Россия) - 28 (0)...

41 (-). Лариса Куклина (Россия) - 25 (+25)

42 (30). Маргарита Васильева (Россия) - 25 (0)

43 (-). Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) - 24 (+24)...

58 (49). Евгения Павлова (Россия) - 10 (0)...

61 (-). Светлана Миронова (Россия) - 8 (+8)...

70 (59). Лейсан Бикташева (Россия) - 1 (0)

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