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Виттоцци из-за проблем со спиной пропустит старт сезона

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци не примет участие в первом этапе Кубка мира-2024/25, сообщает пресс-служба Итальянской федерации зимних видов спорта (FISI).

29-летняя спортсменка испытывает проблемы со спиной. Сообщается, что она пропустит первый этап в Контиолахти (30 ноября — 8 декабря, чтобы восстановиться ко второму этапу Кубка мира в Хохфильцене (13-15 декабря).

В сезоне-2023/24 Виттоцци впервые в карьере стала победительницей Общего зачета Кубка мира.

Биатлон
Лиза Виттоцци
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