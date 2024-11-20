Виттоцци из-за проблем со спиной пропустит старт сезона

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци не примет участие в первом этапе Кубка мира-2024/25, сообщает пресс-служба Итальянской федерации зимних видов спорта (FISI).

29-летняя спортсменка испытывает проблемы со спиной. Сообщается, что она пропустит первый этап в Контиолахти (30 ноября — 8 декабря, чтобы восстановиться ко второму этапу Кубка мира в Хохфильцене (13-15 декабря).

В сезоне-2023/24 Виттоцци впервые в карьере стала победительницей Общего зачета Кубка мира.