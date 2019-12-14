Виталий Норицын: «У Юрловой-Перхт слабинка была метров шестьсот, а дальше она держала скорость»

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал итог эстафеты на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Россиянки стали вторыми, уступив Норвегии только на последнем этапе, после которого Екатерина Юрлова-Перхт заплакала.

— Все в порядке. Это эмоции. Обидно немного, что на последнем круге так получилось. Но ничего страшного, — сказал в эфире «Матч ТВ» Норицын. — Прекрасная гонка. Девочки молодцы. Поздравляю всех. Катя опытная спортсменка и должна чувствовать свой организм. У нее слабинка была метров шестьсот, а дальше она держала скорость. Норвежка же этот отрезок прошла и лучше всех остальных.

Кристина Резцова? Ждали от Резцовой такого. В контактных гонках она никогда не тушевалась, всегда выглядела хорошо. У нее есть наработанный ритм, и она делала свою работу.

Миронова закрыла на стойке мишень только последним дополнительным выстрелом. Светлана решила потренировать дополнительные патроны и нервы тренеров. Пока не могу сказать, что случилось.