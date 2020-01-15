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Виталий Норицын: «Спринт выдался тяжелым, но никого не виним»

18:04

Тренер сборной России Виталий Норицын прокомментировал выступление в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, занявшая 36-е место.

— Тяжелый спринт был в плане подготовки инвентаря, — сказал Норицын в эфире «Матч ТВ». — Никого не виним, это общекомандное дело, будем разбираться. По состоянию Мироновой есть небольшое замечание, но в целом нет вопросов. Она хорошо двигался, проигрыш получился небольшой.

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