Виталий Норицын: «Спринт выдался тяжелым, но никого не виним»

Тренер сборной России Виталий Норицын прокомментировал выступление в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, занявшая 36-е место.

— Тяжелый спринт был в плане подготовки инвентаря, — сказал Норицын в эфире «Матч ТВ». — Никого не виним, это общекомандное дело, будем разбираться. По состоянию Мироновой есть небольшое замечание, но в целом нет вопросов. Она хорошо двигался, проигрыш получился небольшой.