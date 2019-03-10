Виталий Норицын: "Павлова сорвалась из-за того, что начали писать гадости ее родителям"

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын заявил, что Евгения Павлова не смогла справиться с эмоциями из-за того, что в социальных сетях начали писать негативные сообщения в адрес ее родителей. 25-летняя биатлонистка в своем Инстаграме попросила подписчиков "оставить свое г*** при себе".

- Женя сорвалась лишь из-за того, что начали писать гадости ее родителям, про ее семью, - приводит слова Норицына сайт телеканала "Матч ТВ". - Давление и так большое, для нее это первый чемпионат мира, а девушка она импульсивная. И вот в этой ситуации, когда дело коснулось близких ей людей, она не смогла удержаться и совладать с эмоциями.

В этом сезоне, первом для текущего руководства сборной, мы часто видим, что болельщики что-то пишут в соцсетях и девушки начинают это читать, не могут от подобного абстрагироваться.

Напомним, Павлова заняла 24-е место в спринте на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. В пасьюте она стала 9-й.

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