Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал отсутствие в составе национальной команды Ирины Старых и Екатерины Глазыриной​.

– Старых сейчас разбирается со спиной, мы ждем, когда врачи окончательно все по ней скажут, этот вопрос еще в обсуждении, – приводит слова Норицына ТАСС. – Есть вероятность, что состав еще изменится, нам надо еще окончательно утвердить его в Минспорте.

Глазырину некуда ставить: есть команда А, туда попадают по рейтингу, по результативности, есть команда Б, упор в ней будет на молодых спортсменок. Екатерине нужно быть в первой команде, но в первую она пока не попадает, другие спортсменки по критериям сильнее ее.

Состав сборной России по биатлону на сезон 2019/20