Виталий Норицын: «Чтобы бороться с лидерами, нужна чистая стрельба»

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал результат гонки преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, финишировавшая 11-й.

— Чтобы бороться с лидерами, нужна была чистая стрельба. Но не получилось. Я не скажу, что это глобальные проблемы. По одному промаху везде. Немного не хватило, — сказал в эфире «Матч ТВ» Норицын. — Миронова понимает свои ошибки. Знает, как их исправить. Но в соревнованиях она волнуется, торопится. Плюс тут местами рисковала. Она все равно знает, что делать. Резцова отработала здорово. Мне понравилось ее движение по дистанции. Воронина сейчас показывает свой темп. Она надежный стрелок, что и доказала, не промахнувшись. На этапе в Анси ротации не будет — едем тем же составом.