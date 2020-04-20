Виталий Норицын: «Что пожелаю Королькевичу? Он сам все знает»

Бывший главный тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын в интервью «СЭ» высказался о выборе нового тренерского штаба. 20 апреля женскую команду возглавил Владимир Королькевич.

— Я был готов к этому развитию событий. Все фамилии уже были известны. К произошедшему отнесся спокойно. Да, было мнение, что я мог пригодиться еще в той или иной роли, но раз руководство так решило — так тому и быть. Что пожелаю Королькевичу? Мне кажется, он уже все знает, он работал с девочками в олимпийский сезон. Ничего нового для него не должно быть на этом посту. У меня уже есть предложения, но пока это только на стадии обсуждения. Правда, что мне не платят зарплату в СБР? Не хотел бы об этом говорить. Думаю, там все скоро устаканится, все выплатят. (Дмитрий Кузнецов)

Полностью интервью Виталия Норицына — на сайте «СЭ»