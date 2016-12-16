Виталий Мутко: "На IBU оказывается давление, но никакие бойкоты перспективы не имеют"

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко подчеркнул, что на Международный союз биатлонистов оказывается давление. По его словам, несмотря на это, никакие бойкоты не имеют перспективы.

В четверг стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) передало в Международный союз биатлонистов (IBU) список из 31 российского спортсмена, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил. Некоторые из списка уже отбыли дисквалификации, а некоторые завершили свою карьеру. IBU обещал рассмотреть эту информацию 22 декабря. После ее опубликования лидер общего зачета Кубка мира Мартен Фуркад призвал бойкотировать соревнования, если IBU не дисквалифицирует виновных в нарушениях россиян. Этот призыв поддержала сборная Швеции и спортсмены из других стран.

- На международную федерацию оказывается давление, разное давление, - приводит ТАСС слова Мутко. - Кто-то заявляет о бойкоте, никакие бойкоты сегодня уже перспективы не имеют. Все забывают, что Россия уже в течение года отдала себя в контроль UKAD - британской антидопинговой организации, что-то мы не видим вспышки допингов. Мы пытались, что ли, спрятать спортсменов? Те же спортсмены, которые выступали в Сочи, выступают сейчас на всех соревнованиях. Поговорим на эту тему еще в ближайшее время.