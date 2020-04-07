Виролайнен и Акимова могут вернуться в сборную России

Призер этапов Кубка мира, чемпионка Европы Дарья Виролайнен намерена вернуться в основу сборной России в новом сезоне, сообщила мать спортсменки Анфиса Резцова. Татьяна Акимова определится со своим будущим летом этого года.

— Даша была готова вернуться в состав сборной и в прошедшем сезоне, — цитируют Резцову «Известия». — Она провела хорошую подготовку на Алтае и на единственном старте — «Ижевской винтовке» — заняла седьмое место в индивидуальной гонке. Лишь немного уступила тем, кто проходил полноценные тренировочные сборы. Поэтому амбиции и желание вернуться в основу у нее есть, отступать смысла нет. Ей вполне по силам не только закрепиться в команде, но и выступить на Олимпийских играх. Возраст, здоровье и ее натура трудоголика вполне позволяют это сделать. Я только за. Поэтому ждем, что она сможет отобраться на Кубок мира в контрольных стартах на чемпионате России — 2020.

Действительно, есть разговоры, что Акимова может вернуться в сборную. Но будет обидно и несправедливо, если Татьяне дадут шанс отобраться в команду, а Виролайнен — нет. Думаю, что обе заслужили возможность вновь проявить себя. Все-таки прошедший сезон показал, что в сборной нет стабильного костяка. Так что девушки благодаря своему опыту вполне могут выйти на первые роли. При этом неясно, кто будет старшим тренером женской команды на следующий год. Если останется Норицын — одно дело, если будет новый наставник, это уже совсем другие расклады.

31-летняя Виролайнен родила ребенка в марте 2019 года. В августе мамой стала и 29-летняя Акимова.