Вирер выиграла общий зачет Кубка мира, Юрлова-Перхт - 14-я

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер стала первой в общем зачете Кубка мира. 28-летняя спортсменка набрала 904 очка и получила большой Хрустальный глобус.

The celebrations and congratulations in the @Fisiofficial team are beginning -- in a short while Dorothea Wierer will receive the Overall Crystal Globe and you can watch it on https://t.co/bk5aBBso9Q #HOL19 pic.twitter.com/cCznuTpjR8 – IBU World Cup (@IBU_WC) 24 марта 2019 г.

Второе место заняла еще одна представительница Италии Лиза Виттоцци (882), третье - словачка Анастасия Кузьмина (870). Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт - она стала 14-й (494). В тридцать лучших спортсменок также попала Ирина Старых, занявшая 29-е место (307).

Общий зачет (ж)

1 (1). Доротея Вирер (Италия) - 904 (+29)

2 (2). Лиза Виттоцци (Италия) - 882 (+30)

3 (3). Анастасия Кузьмина (Словакия) - 870 (+31)

4 (4). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) - 855 (+32)

5 (5). Ханна Эберг (Швеция) - 741 (+60)

6 (7). Паулина Фиалкова (Словакия) - 687 (+38)...

14 (14). Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) - 494 (+23)...

29 (29). Ирина Старых (Россия) - 307 (0)...

31 (34). Светлана Миронова (Россия) - 244 (+26)...

33 (32). Евгения Павлова (Россия) - 232 (0)...

38 (38). Маргарита Васильева (Россия) - 155 (0)...

57 (57). Ульяна Кайшева (Россия) - 82 (0)

58 (58). Валерия Васнецова (Россия) - 81 (0)...

62 (62). Лариса Куклина (Россия) - 70 (0)...

84 (84). Виктория Сливко (Россия) - 24 (0)...

88 (88). Анастасия Морозова (Россия) - 12 (0)...

100 (100). Лейсан Бикташева (Россия) - 1 (0)

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