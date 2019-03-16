Вирер пропустит женскую эстафету на ЧМ из-за недомогания

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер пропустит женскую эстафету на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Как сообщает Федерация лыжных видов спорта Италии, 28-летняя спортсменка почувствовала недомогание.

Вместо Вирер третий этап побежит Алексия Рунггальдье. В гонке также примут участие Лиза Виттоцци, Николь Гонтье и Федерика Санфилиппо.

Напомним, Вирер на чемпионате мира в Эстерсунде завоевала бронзу в смешанной эстафете и серебро в сингл-миксте.

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