Вирер продолжает лидировать в Кубке мира, Мякяряйнен поднялась на седьмое место

После победы в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен поднялась на с 14-го на седьмое место в общем зачете.

Лидерство сохранила итальянка Доротея Вирер. В тройке лучших также идут Тирил Экхофф и Ингрид Таннерволь. Лучшая среди россиянок Светлана Миронова опустилась с восьмого места на 14-е.

Кубок мира. Общий зачет

Женщины

1 (1). Доротея Вирер (Италия) — 390 (+43)

2 (2). Тирил Экхофф (Норвегия) — 381 (+54)

3 (3). Ингрид Таннреволь (Норвегия) — 305 (+16)

4 (4). Жюли Симон (Франция) — 285 (+24)

5 (6). Дениза Херманн (Германия) — 273 (+40)

6 (5). Жюстин Бреза (Франция) — 261 (+14)

7 (14). Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — 247 (+60)

14 (8). Светлана Миронова (Россия) — 206 (+4)

21 (17). Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 145 (0)

28 (24). Лариса Куклина (Россия) — 124 (+2)

44 (43). Кристина Резцова (Россия) — 45 (0)

46 (45). Тамара Воронина (Россия) — 44 (0)

67 (67). Анастасия Поршнева (Россия) — 12 (0)