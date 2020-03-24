Вирер показала, как проводит время в период карантина

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер в своем официальном Instagram показала, чем занимается дома во время карантина из-за коронавируса.

— 19.00, наконец-то мне удалось скатиться с дивана и снять пижаму, — подписала Вирер свою фотографию с чистящим средством в руках.

Ранее итальянка пошутила, что на шестой день карантина муж начал ее раздражать.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 382 420 человека. Умерших — 16 569, выздоровевших — 102 513. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.

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