Вирер лидирует в общем зачете, Куклина поднялась на восьмую строчку

В шведском Эстерсунде в рамках первого этапа Кубка мира прошла женская индивидуальная гонка. Француженка Жюстин Бреза преодолела дистанцию в 15 километров с лучшим временем (42.35,1).

Итальянка Доротея Вирер продолжает лидировать в общем зачете, спортсменка набара 36 баллов по итогам гонки. Вторая — чешка Маркета Давидова (78 баллов всего). Третья — норвежка Марта Ольсбу Ройселанн (76 баллов).

Россиянка Лариса Куклина, которая заняла пятое место в индивидуальной гонке (43 минуты и 13,9 секунды), набрала 40 баллов и поднялась на 8-ю строчку в общем зачете.

Общий зачет (ж)

1 (1). Доротея Вирер (Италия) — 96 (+36)

2 (3). Маркета Давидова (Чехия) — 78 (+30)

3 (2). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 76 (+22)

4 (8). Лена Хекки (Швейцария) — 72 (+38)

5 (4). Франциска Пройсс (Германия) — 72 (+29)

6 (17). Жюли Симон (Франция) — 72 (+48)

8 (18). Лариса Куклина (Россия) — 63 (+40)

19 (29). Тамара Воронина (Россия) — 39 (+27)

26 (15). Светлана Миронова (Россия) — 26 (0)

28 (54). Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 25 (+25)

Кубок мира по биатлону: расписание первого этапа