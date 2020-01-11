Виндиш жестко упал и врезался в ограждение в эстафете в Оберхофе

Итальянский биатлонист Доминик Виндиш жестко упал на спуске во время мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе. 30-летний спортсмен уклонился от столба, но затем врезался в ограждение. Он смог подняться с чужой помощью и продолжил гонку.

A bad fall for Dominik Windisch on the corner. Luckily he is up and OK. #OBE20 Watch the race on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/soUVQmsKNt — IBU World Cup (@IBU_WC) January 11, 2020

Виндиш является чемпионом мира-2019 в масс-старте, а также трехкратным бронзовым призером Олимпийских игр.