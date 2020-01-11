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Виндиш жестко упал и врезался в ограждение в эстафете в Оберхофе

16:46
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Итальянский биатлонист Доминик Виндиш жестко упал на спуске во время мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе. 30-летний спортсмен уклонился от столба, но затем врезался в ограждение. Он смог подняться с чужой помощью и продолжил гонку.

Виндиш является чемпионом мира-2019 в масс-старте, а также трехкратным бронзовым призером Олимпийских игр.

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