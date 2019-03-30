Виктория Сливко: "Я обязана была попасть в десятку"

Российская биатлонистка Виктория Сливко - о выступлении в гонке преследования на чемпионате России в Тюмени. Она заняла девятое место после 33-й позиции в спринте.

- Я очень серьезно настраивалась на гонку преследования. Спринт у меня не получился, допустила четыре промаха. Было большое желание доказать, что это – случайность. Я очень сильно хотела попадать в десятку, была обязана это сделать, - цитирует Сливко "Тюменская арена".

- Уже 31 марта – масс-старт. Было важно психологически хорошо провести пасьют, чтобы с боевым настроем выходить на эту гонку?

- Да, конечно. Я буду настроена на масс-старт. При этом энергию на него сегодня на экономила, бежала в пасьюте изо всех сил.

Победу в гонке преследования у женщин одержала Лариса Куклина. Второй стала Екатерина Мошкова, третьей – Маргарита Васильева.