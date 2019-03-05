Виктория Сливко: "Я бы никогда не могла подумать, что Спицов может стать таким классным лыжником"

Российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала о своем детстве и о том, как пришла в спорт. Она также отметила, что занималась некоторое время с лыжником Денисом Спицовым.

– Я родом из Омской области, из села Рязаны Муромцевского района, – цитирует "Тюменская арена" Сливко. – Наверное, на данный момент – это глухое место. Но в нашем селе родился олимпийский чемпион Владимир Барнашов. Я помню, когда я стала мастером спорта, меня поздравляли и отмечали, что из такого маленького местечка вышел ещё один биатлонист национальной сборной.

Моя первый тренер – Надежда Михайловна Гурнович – родная сестра Барнашова. В школе я познакомилась с девочками на пару лет старше. Они занимались биатлоном, все время ездили на сборы, а я их ждала. Тренер однажды сказала мне: "Вика, чего дома сидеть? Приходи тоже заниматься". Так и начала кататься на лыжах в пятом классе. После брала перерыв – не успевала делать уроки, сидела до ночи, а ученица я была ответственная… Когда дела в школе выправились, снова вернулась на тренировки. До 9 класса я училась дома на "четыре-пять". А старшую школу, уже в Червишево Тюменской области, окончила на "отлично".

– С кем из спортсменов вы учились в Червишевской школе, когда были воспитанницей ОСШОР Луизы Носковой?

– На два класса моложе меня учился Денис Спицов. Я бы никогда не могла подумать, что он может стать таким классным лыжником. Училась я с Таней Алешиной, Ваней Печенкиным, Настей Толмачевой…

– Где вы сейчас учитесь, каким видите свое будущее?

– Я – студентка Тюменского индустриального университета. Направление – управление недвижимостью и земельные кадастры. Поблажек нет, весной активно сдаю сессию. Я пока не задумывалась, что буду делать после окончания карьеры. Биатлонист никогда и не знает, когда он закончит бегать…