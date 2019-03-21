Виктория Сливко: "Вирер - моя любимая биатлонистка. Хочу, чтобы она выиграла глобус"

Российская биатлонистка Виктория Сливко заявила, что симпатизирует Доротее Вирер. Она рассчитывает, что 28-летняя итальянка выиграет большой Хрустальный глобус по итогам текущего сезона.

- Думаю, что Доротея возьмет глобус, - приводит слова Сливко Калашников Media. - Я хочу, чтобы она победила. Я за нее болею. Это моя любимая биатлонистка, мне нравится, как она быстро и четко стреляет, какая она упорная. Почему-то душа лежит к Доротее, пусть победит.

Напомним, Вирер занимает 1-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 852 очка. Второе место с таким же количеством баллов занимает ее соотечественница Лиза Виттоцци.

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