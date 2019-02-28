Виктория Сливко: "В социальных сетях мне желали смерти"

Российская биатлонистка Виктория Сливко призналась, что не понимает агрессии некоторых болельщиков. Она рассказала, что ей писали в социальных сетях.

– Эта критическая ситуация раскрутилась в прошлом году, когда меня вызывали на этапы Кубка мира. Читала комментарии и не понимала, с какой целью люди это пишут, – цитирует "Тюменская арена". – Но я не обижалась, не думала, что я такая плохая, что меня несправедливо берут в сборную. Иногда смеялась – "черепаха" и так далее… Близко к сердцу не принимала, но любая информация все равно оставляет отпечаток.

Когда поток грубости начал зашкаливать – я закрыла свои соцсети. Когда я иногда вступала в диалоги, это еще больше раззадоривало "болельщиков". В директ Инстаграма мне мог написать человек, не входивший в число моих друзей. И там случалась самая жесть. На чемпионате России в Ханты-Мансийске в прошлом году мне приходили сообщения: "Пробеги сегодня плохо, я поставил тысячу рублей на то, что ты стрельнешь по воробьям". После масс-старта, в котором заняла второе место с четырьмя нулями, я ожидала прочитать что-то хорошее – открываю, а мне желают смерти… Сейчас написать мне могут только люди, которых я знаю. Комментарии на спортивных сайтах и в сообществах "Вконтакте" я не читаю.