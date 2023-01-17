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Сливко: «Все тренеры говорили, что у меня плохая техника, но никто не пытался ее изменить»

Виктория Сливко рассказала, что никто из тренеров не пытался изменить ее технику хода
Виктория Кравченко
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Лидер Кубка России по биатлону среди женщин Виктория Сливко рассказала, что никто из тренеров не пытался изменить ее технику хода.

«Я думаю, если бы я занималась рядышком с Андреем Викторовичем Падиным и он постоянно присутствовал на моих тренировках, я бы свою технику уже улучшила. Я постоянно слышу, что у меня плохая техника. У кого бы я ни тренировалась, все говорили, что у меня проблемы с техникой, но в то же время никто не брался за мою технику и не пытался ее изменить. Все говорили, но работать над этим никто не хотел», — цитирует Сливко Metaratings.ru.

В текущем сезоне 28-летняя Сливко после пяти этапов Кубка России по биатлону лидирует в генеральной классификации.

Источник: https://metaratings.ru/news/slivko-vse-trenery-govorili-chto-u-menya-plokhaya-tekhnika-no-nikto-ne-pytalsya-eyo-izmenit-220505/
Виктория Сливко
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