Виктория Сливко победила в марафоне на чемпионате России

Биатлонистка Виктория Сливко одержала победу в марафоне на 30 км на чемпионате России в Увате (Тюменская область). Спортсменка показала время 1 час 39 минут и 9,1 секунды, допустив четыре промаха.

Второй пришла Анастасия Егорова с отставанием в 2 минуты 0,3 секунды, при 11 промахах. Третьей финишировала Ирина Казакевич +2 минуты и 47,6 секунды, при 10 промахах.

Биатлон

Чемпионат России-2023

Марафон, 30 км

Женщины

1. Виктория Сливко — 1:39.09,1 (4 промаха).

2. Анастасия Егорова +2.0,3 секунды (11).

3. Ирина Казакевич +2.47,6 (10).