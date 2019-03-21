Виктория Сливко: "Очень рада, что смогла потерпеть до конца"

Российская биатлонистка Виктория Сливко заявила, что довольна своим выступлением в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. 24-летняя спортсменка заняла 24-е место - она не допустила ни одного промаха.

- Хорошая трасса, не разбитая. Мы все очень боялись, что будет каша, и мы не добежим. На тренировке было все разбито, мокро. Сегодня - супер, - приводит слова Сливко Калашников Media. - Очень круто бежалось, относительно меня. Конечно я проиграла много лидерам, но относительно себя было очень здорово. Смогла потерпеть до конца, я очень рада.

Я очень волновалась и переживала. Думала: "Господи, 102-й номер, сколько ждать, я же успею тысячу мыслей передумать". Но нет, все было спокойно.

Сливко выиграла большой Хрустальный глобус Кубка IBU в текущем сезоне.

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