Виктория Сливко: "Очень рада, что смогла потерпеть до конца"

Российская биатлонистка Виктория Сливко заявила, что довольна своим выступлением в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. 24-летняя спортсменка заняла 24-е место - она не допустила ни одного промаха.
- Хорошая трасса, не разбитая. Мы все очень боялись, что будет каша, и мы не добежим. На тренировке было все разбито, мокро. Сегодня - супер, - приводит слова Сливко Калашников Media. - Очень круто бежалось, относительно меня. Конечно я проиграла много лидерам, но относительно себя было очень здорово. Смогла потерпеть до конца, я очень рада.
Я очень волновалась и переживала. Думала: "Господи, 102-й номер, сколько ждать, я же успею тысячу мыслей передумать". Но нет, все было спокойно.
Сливко выиграла большой Хрустальный глобус Кубка IBU в текущем сезоне.
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Дополнительная информация
https://kalashnikov.media/video/sport/viktoriya-slivko-otnositelno-sebya-ya-ochen-kruto-probezhala