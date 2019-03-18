Виктория Сливко – о победе в общем зачете Кубка IBU: "Я счастлива! Год не прошел даром"

Российская биатлонистка Виктория Сливко поделилась эмоциями от победы в общем зачете Кубка IBU 2018/19. ​24-летняя спортсменка набрала 735 очков.

– Я безумно счастлива, это просто нереальные эмоции, когда практически все глобусы – твои. И ты понимаешь, что год не прошел даром, – цитирует Сливко "Тюменская арена". – Я боролась в каждой гонке до последней секунды. Безумно рада, что все так закончилось.

На последнем этапе Кубка IBU в Италии мне было невыразимо приятно получать свои трофеи после каждого старта. Все эти глобусы для меня важны. Но большой хрустальный стоит, конечно, особняком. Этот тяжелый трофей особенно дорог.

Всей нашей команде, тренерам, специалистам – огромное спасибо. Благодарю каждого болельщика, кто выражал мне поддержку на стадионе или мысленно желал удачи!