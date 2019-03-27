Виктория Сливко: "На чемпионате России буду бороться изо всех сил"

Российская биатлонистка Виктория Сливко заявила, что постарается показать хорошие результаты на чемпионате России. Турнир пройдет в Тюмени с 28 по 4 апреля.

- Для меня чемпионат России – очень важный турнир, - приводит слова Сливко "Тюменская Арена". - Хочется успешно пробежать за свой регион, помочь команде Тюменской области. Настраиваюсь показать хорошие результаты. Буду бороться изо всех сил, как и на международной арене по ходу сезона



Удалось ли отдохнуть после этапа Кубка мира в Холменколлене? Да, немножко. Переезд был тяжелый, смена часовых поясов. Вставать рано пока не очень хочется. Но ничего, есть время для тренировки, а затем – в бой, все отлично.

Напомним, в минувшем сезоне Сливко стала обладательницей Кубка IBU.

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